COMUNICADO

Convoca-se todo os interessados em criar a Cooperativa de Proprietários de Veículos e Máquinas Pesadas do Alto Acre, para a Assembleia Geral de sua constituição, a realizar-se no Centro Cultural de Brasiléia, situado na Rua Vitória Salvatierra, na cidade de Brasiléia, no dia 26 de janeiro de 2017, à 19 horas, em primeira e segunda convocação, às 19h20, para com um mínimo de vinte pessoas presentes, deliberar sobre os seguintes assuntos:

Leitura, análise e aprovação do estatuto social;

Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Subscrição e integralização do Capital;

Outros assuntos pertinentes.

Brasiléia, 13 de janeiro de 2017

José Guilherme Ad Vincola Roma

Coordenador da Comissão de Constituição

Comentários