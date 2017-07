Coordenação de Ensino Rural de Epitaciolândia participa da Formação das Classes Multisseriadas em Rio Branco

A coordenadora pedagógica Vanubia Moncada participou da formação das classes multisseriadas, com foco principal no planejamento, buscando atender as necessidades dos professores do nosso município, garantindo assim a melhoria do ensino aprendizado e conseqüentemente os indicadores.

A formação aconteceu no período de 10 á 14 de julho de 2017, na escola Heloisa Mourão Marques sendo os aplicadores da formação os coordenadores da SEE. Tendo como pauta as hipóteses da escrita, língua portuguesa, matemática é atitudinais.

A coordenadora Frisou a importância da formação, que na verdade os profissionais da educação devem sempre está em formação continuada buscando a melhoria do ensino aprendizado dos educandos, para que os mesmos se tornem aptos a transformar a sociedade em que vivemos. A formação foi de suma importância para o município principalmente para os professores que estão atuando em salas multisseriadas. Frisando que o alvo principal do secretário Cleomar Portela Eduino é sempre primar pela melhoria da educação, tanto zona urbana como zona rural, sempre buscando parcerias e tendo como objetivo maior da educação “melhorar o foco acadêmico.”

Comentários