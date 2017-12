Coreme abre edital para residência médica em nefrologia, as inscrições terminam dia 3 de janeiro de 2018

Para concorrer à vaga, o candidato deverá ter concluído ou estar concluindo a especialidade de Clínica Médica até 28 de fevereiro de 2018



A Comissão de Residência Médica (Coreme) do Hospital das Clínicas (HC) de Rio Branco divulgou na última quinta-feira, 30, o edital de Processo Seletivo para o Programa de Residência Médica em Nefrologia – exercício 2018.

São disponibilizadas duas vagas para a especialização, com duração de dois anos. Para concorrer à vaga, o candidato deverá ter concluído ou estar concluindo a especialidade de Clínica Médica até 28 de fevereiro de 2018.

As inscrições iniciaram dia 1º de dezembro e terminam em 3 de janeiro de 2018. Devem ser realizadas no HC, na Coreme, no horário de 8 às 12 e de 14 às 17 horas.

O certame será composto de prova escrita, prevista para 17 de janeiro de 2018, em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Velho (RO) e Manaus (AM), e de análise curricular.

