Coronel Ulysses diz que cúpula da Segurança mente sobre números da criminalidade

O ex-subcomandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, considerou uma bizarrice os números apresentados pela Secretaria de Segurança, que nesta segunda-feira,12, com base em um levantamento do Ipea, o Índice de Pesquisa Econômica e Aplicada, informou que entre 2005 e 2015 o Acre foi o estado que apresentou o terceiro menor índice de homicídios da região Norte e o 15º no país.

Ácido em sua crítica, Ulysses afirmou que “gestores irresponsáveis” tentam enganar a população com números mentirosos sobre a segurança.

Ulysses apresentou outros números em contraponto ao que foi apresentado ontem na coletiva da cúpula da Segurança Pública. Se baseando por uma reportagem de um jornal da Rede Record, o coronel informou que em 2016 houve aumento de 82% de homicídios​ no Acre. Em 2015 foram 195 homicídios e em 2016 foram 355 homicídios, disse.

Segundo o ex-subcomandante da Polícia Militar do Acre, em 2017 até o dia 05 de junho, houve aumento de 87,7% de homicídios​ no estado do Acre, sendo 124,1 % somente na capital. Em 2016 foram 114 homicídios; e em 2017 até 05 de Junho, 214 homicídios.

“Essa cúpula zomba do povo. Acham que somos palhaços. Por que não mostram isso ao acreano? Francamente!”, diz.

