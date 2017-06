Corpo de homem decapitado é encontrado na capital do Acre; vitima não foi identificada

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde deste domingo (04), decapitado, em uma área de mata do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por populares e ainda está sem identificação. O local foi isolado para os trabalhos da perícia e o corpo em seguida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os devidos procedimentos de identificação e exames cadavéricos.

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), estiveram presentes para o levantamento de informações. O inquérito já foi aberto e está sobre investigação.

Com informações do ac24horas.com

