Corpo de jovem executado é encontrado em região rural da Capital

Jovem estava amarrado com marcas de disparos espalhados pelo corpo

O corpo de um jovem ainda não identificado foi encontrado em uma área de mata do Ramal do Panorama, região do bairro São Francisco, parte alta de Rio Branco. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (9).

Com marcas de disparos espalhados pelo corpo, o jovem foi encontrado por populares amordaçado e com pés e mãos amarrados com corda. Um crime bárbaro, com visíveis sinais de execução.

Uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e realizou a remoção para análise e identificação. Uma equipe de investigadores também estive no local para a coleta de informações e o caso já passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

Comentários