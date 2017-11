Corpo de jovem que pulou da ponte metálica no rio Acre é encontrado pelos Bombeiros

Ac24horas

O corpo da jovem Naythami Oliveira, de 16 anos, desaparecida desde a manhã deste domingo, 19, após ter pulado da ponte Juscelino Kubitschek (metálica) foi encontrado nesta segunda-feira, 20, por mergulhadores do Corpo de Bombeiros nas proximidades do bairro 06 de agosto, no rio Acre, e levado à base do Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

No início das buscas, por volta das 11h de ontem, foi encontrado uma bolsa contendo celulares e documentos em nome da jovem.

A partir das informações encontradas na bolsa, os bombeiros entraram em contato com familiares de Naythami, que disseram que ela teria saído de casa transtornada sem informar para onde iria.

Comentários