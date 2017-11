Corpo de mulher é encontrado em cova rasa próximo ao Rio Madeira

O cadáver de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado enterrado em uma cova rasa na tarde deste sábado (04) aos fundos de um sítio, localizado no ramal Maria Gorda, 13 KM na BR-319 e mais 12 de vicinal, após a ponte do Rio Madeira, em Porto Velho.

Conforme informações obtidas pelo sítio de notícias Rondoniaovivo no local, o cadáver foi localizado por sitiantes da região que há dois dias vinham sentindo forte odor e observando a presença de urubus ao redor. A Polícia Militar e Perícia Técnica foram acionadas.

O corpo já estava em estado avançado de putrefação, não sendo possível afirmar de imediato a causa da morte. A mulher trajava uma camisa listrada e bermuda de lycra.

Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Acredita-se que a vítima foi desovada no local há pelo menos 5 dias. Vizinhos informaram que a dona do sítio é uma idosa de aproximadamente 60 anos e mora em uma residência no bairro Pedrinhas.

Através da cor do cabelo, moradores da localidade não conseguiram identificar o corpo.

Comentários