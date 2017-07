Corpo de taxista é encontrado na capital; mãos estavam amarradas e haviam várias perfurações

Andresson foi vitima de um crime com características de execução.

DA CONTILNET

O corpo de um taxista foi encontrado na madrugada deste sábado (15), no ramal do Sinteac, região do Bairro Floresta Sul, próximo à uma fábrica de poupa de fruta. As mãos estavam amarradas e o veículo táxi havia sido levado pelos criminosos.

De acordo com o informado pela Polícia Militar, a vítima foi identificada como Andresson Martins do Nascimento, mais conhecido como André e foi encontrado com as mãos amarradas com corda e perfurações feitas por arma de fogo espalhadas pelo rosto, braços, tórax. Um crime com características de execução.

Segundo a família a vítima possuía dois filhos e havia saído de casa para o serviço. Ele possuía um veículo táxi modelo prisma de placas NXT8648 que foi levado pelos criminosos e até a publicação desta matéria não havia sido encontrado.

A polícia esteve no local e preservou a área do crime até a chegada dos peritos criminais que encaminharam o corpo a base do Instituto Médico Legal (IML). Militares continuam as buscas pelo veículo e a Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios investiga o crime para chegar até os suspeitos.

Comentários