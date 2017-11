Corpo é encontrado dentro de uma mala em igarapé da Capital; perícia está no local

No início da tarde desta terça-feira (07), mais um corpo foi encontrado por populares. Desta vez, dentro do Igarapé Judia, região do Bairro Canaã em Rio Branco. O corpo estava dentro de uma mala e a perícia foi acionada para constatar se o corpo é de homem ou mulher.

De acordo com informações de populares, algumas pessoas avistaram uma mala flutuando no igarapé e acionaram o Centro Integrado em Operações (Ciosp). A mala, que flutuava nas águas do igarapé, mostrava partes de um corpo humano.

Com Folhadoacre

Comentários