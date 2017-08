Corpo em estado de decomposição é encontrado por moradores em ramal de Xapuri

Mesmo em decomposição, no corpo ainda dava para perceber marcas provavelmente feitas por disparos de arma de fogo

O corpo ainda não identificado, foi levado a base do Instituto Médico Legal (IML), para o reconhecimento. O cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição no conhecido Ramal do Pontão, localizado nas dependências da BR-364, região do município de Xapuri.

Mesmo em decomposição, no corpo ainda dava para perceber marcas provavelmente feitas por disparos de arma de fogo e o caso já é considerado como homicídio. A investigação está a cargo da delegacia daquele município com o apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).

O local ficou isolado pela Polícia Militar até a exumação do corpo, que foi encaminhado à base do Instituto Médico Legal (IML). Na região, nenhum morador disse reconhecer a vítima.

