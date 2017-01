Corpos de 3 dos 4 mortos em confronto com PM são identificados

Dos quatro jovens mortos durante um confronto com a Polícia Militar na noite desta quarta (11), três já foram identificados por familiares até a manhã desta quinta-feira (12). O grupo que era ligado a uma facção criminosa estava reunido para fazer ações criminosas durante a madrugada, segundo informou a polícia. Três viaturas da PM foram acionadas e teriam sido recebidas a tiros.

Na casa, foram encontrados uma pistola com mira laser, três revólveres e um simulacro de fuzil. O primeiro a ser identificado foi Adailton Souza da Silva, de 22 anos. O tio dele esteve no IML e não quis se identificar, mas informou que a família não sabia se Silva tinha ligação com grupos criminosos.

Em seguida, a mãe de André Fernandes da Costa, de 31 anos, também reconheceu o corpo do filho. Ainda abalada com a notícia, ela preferiu não comentar sobre a morte, assim como a família de Natanael Sampaio de moura, 28 anos, que também estava na casa durante a ação da Polícia Militar e foi o terceiro identificado.

Um segue sem identificação no IML. Ao G1, o comandante da PM no Acre, coronel Ricardo Brandão, disse que a polícia recebeu uma denúncia que na casa onde estavam os quatro homens ocorria uma reunião para estabelecer crimes que seriam cometidos pela madrugada. Ainda segundo Brandão, os quatro seriam integrantes de uma facção criminosa no Acre.

“Localizamos o endereço e foram mobilizadas três equipes da PM para fazer a abordagem no local. Conforme os policiais chegaram, foram recebidos a tiros, o que resultou na morte de quatro intregrantes da facção. A perícia foi acionada e foi constatada a existência de uma pistola com mira laser, três revólveres e um simulacro de fuzil”, explicou o comandante da PM no Acre, coronel Ricardo Brandão.