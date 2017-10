Correios vão fechar 1,8 mil unidades do Banco Postal

Os Correios anunciaram nesta sexta-feira, 29, o encerramento de 1.800 unidades do Banco Postal, marca criada para atuar como correspondente bancário em áreas sem a cobertura de agências de bancos.

Os serviços serão encerrados a partir de 11 de outubro em 12 Estados. Os mais atingidos serão Bahia, com 440 unidades fechadas, Paraná, com 412 unidades, e Goiás, com 259.

Segundo os Correios, o aumento dos custos fixos da operação dificultam a manutenção dos postos. “Com o aumento das decisões judiciais que obrigam a adoção de ações de segurança adicionais às previstas para correspondentes bancários (contratação de vigilantes armados e/ou porta giratória), os Correios se veem obrigados a interromper os serviços do Banco Postal nessas localidades, uma vez que os altos custos os tornam inviáveis”, afirma a empresa, em nota.

Atualmente, os Correios contam com Bancos Postais em cerca de 6,5 mil agências.

Ainda de acordo com a empresa, os Correios e o Banco do Brasil estão em negociação para buscar soluções alternativas que “reduzam o impacto do encerramento dos serviços do Banco Postal”.

Comentários