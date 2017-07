Corrida da Integração é realizada em Brasiléia

A atividade faz parte da programação em comemoração ao aniversário da cidade e contou com a participação de corredores dos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil.

A Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes e Companhia Especial de Fronteira realizou neste sábado a Corrida da Integração, em comemoração aos 107 anos de fundação do município de Brasiléia, contando com a participação de 39 corredores, nas categorias sub 14, sub 17 e adulto masculino e feminino.

“Em nome da Prefeita Fernanda Hassem queremos agradecer a todos os participantes, inclusive de outros municípios. No aniversário de Brasiléia estamos realizando atividades esportivas em diversas modalidades como torneios de handebol, voleibol, futsal, futebol de campo e aqui realizando a Corrida da Integração. Agradecemos o apoio fundamental da Companhia Especial de Fronteira e parabenizamos a todos os corredores que contribuíram para o sucesso do evento”, destacou o Gerente Municipal de Esportes Clebson Venâncio.

Os vencedores receberam premiação em dinheiro e medalhas, sendo campeões nas categorias sub 14 Luciano Resende, sub 17 Charles Siqueira, feminino Rozângela Queiroz e masculino Miguel Neto.

Prestigiaram a corrida o Secretário Municipal de Saúde Borges, Gerente de Esportes Clebson Venâncio, militares da Companhia Especial de Fronteira e a comunidade em geral.

Comentários