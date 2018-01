Corrida em homenagem a São Sebastião deve reunir mais de 150 atletas no município de Xapuri

Jairo Barbosa

A “Princesinha do Acre”, como é conhecida a cidade de Xapuri, será capital do pedestrianismo no próximo final de semana.

A terra de Chico Mendes vai sediar pelo 2º ano consecutivo, a corrida em homenagem a São Sebastião, o padroeiro dos xapurienses, celebrado dia 20 de janeiro.

A corrida terá uma distância de 9 km, disputada exclusivamente no mesmo percurso por onde vai passar a procissão, também no sábado.

Com apoio da Federação de Atletismo do Acre, a prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, realiza o evento para fortalecer a modalidade no Alto Acre.

Jorge Alves, secretário de Esportes de Xapuri, disse que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até momentos antes da larga, prevista para as 7h.

Todo atleta inscrito vai receber um número de identificação. Os três melhores colocados no masculino e feminino, irão receber premiação especial com troféu, medalhas e brindes.

Todo atleta que concluir a prova também vai receber medalha.

Caxinguba joga pela 1ª vez em casa

O badalado time do Caxinguba EC, formado por xapurienses que residem longe de Xapuri, vai disputar um amistoso contra seleção de Xapuri, nesta sexta feira (19), no estádio Álvaro Felício Abraão.

Será a primeira vez que o time, que tem como mascote um veado, irá atuar na cidade que projetou o nome da equipe.

A partida está marcada para as 16h, com entrada gratuita e faz parte das comemorações da semana de São Sebastião.