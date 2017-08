Corte elege desembargadora Regina Longuini para a presidência do TRE-AC

Em sessão solene ocorrida na tarde desta quinta-feira, 2, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), a Corte Eleitoral elegeu a desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini para assumir o cargo de presidente do órgão durante o biênio 20017/2019.

A eleição ocorreu logo após a posse da magistrada no cargo de membro efetivo da classe de desembargador do Tribunal. Em entrevista à imprensa, ela disse que toda investidura em cargo é um grande desafio, mas que conta com o apoio de um corpo de juízes bastante preparado para o desempenho das funções eleitorais.

“Farei o melhor possível para garantir que este Tribunal julgue os processos com celeridade e, principalmente, para que as Eleições de 2018 transcorram dentro da normalidade”, destacou.

Designado para saudar a empossada em nome da Corte, o juiz membro, Guilherme Michelazzo, disse que a história da desembargadora Regina Longuini mostra seu compromisso não só com princípios democráticos e moralizantes, mas também com a habilidade e a humildade de também se submeter à regra soberana da igualdade, marca maior da República.

“Seja bem vida. Sua alegria, sua reputação e história lhe credenciam, pelo que temos boas razões para acreditarmos que, mais uma vez, oferecerá sua coragem, seu conhecimento e a desenvoltura própria à causa de todos aqueles a quem o povo concede uma parcela da sua própria soberania: a causa da cidadania”

Na mesma sessão, ocorreu a eleição para a escolha do novo corregedor regional eleitoral do TRE-AC. O juiz Guilherme Michelazzo, que já ocupava o cargo interinamente, foi aclamado pela Corte.

