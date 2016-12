CRC/AC e CFC abrem as inscrições para o 1º Exame de Suficiência de 2017

O Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) divulgaram a abertura das inscrições para o 1º Exame de Suficiência de 2017.

As inscrições deverão ser efetuadas no site da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) (www.fbc.org.br) e no site do CFC (www.cfc.org.br) até às 23h59min do dia 19 de janeiro de 2017, para a categoria Bacharel em Ciências Contábeis, observado o horário oficial de Brasília (DF). A Taxa de Inscrição será de R$110.

A prova será aplicada no dia 26 de março de 2017 (domingo) das 9h30min às 13h30min – horário oficial de Brasília. O Exame é requisito essencial para obter o registro profissional de contador.

O Exame de Suficiência é realizado duas vezes ao ano, sendo que a última avaliação foi aplicada no dia 16 de outubro. No Acre, 17 pessoas foram aprovadas, sendo consideradas aptas a solicitar o registro profissional, segundo a Lei nº 12.249/10.

Depois de aprovado, o candidato pode efetivar o pedido de Registro Originário diretamente ao CRC/AC por meio de requerimento (disponível no site), após a comprovação de recolhimentos das taxas de registro profissional, da Carteira de Identidade Profissional e da anuidade. Para a efetivação do pedido, o interessado deverá apresentar ainda duas fotos 3×4, originais e cópias do diploma de conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis devidamente registrado por órgão competente, identidade, comprovante de regularidade com o serviço militar obrigatório (no caso dos homens), título de eleitor, CPF, comprovante de endereço residencial e aprovação no Exame de Suficiência.

