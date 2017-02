Criador de galinha tem prejuízo de R$ 250 mil após queda energia em Brasiléia

Alexandre Lima

Um pico de energia na tarde deste domingo, dia 19, foi o motivo para que o sonho de uma criadora de frango, que mora na zona rural a 13 km da cidade de Brasiléia, fosse destruído e a levasse aos prantos de desespero.

Dona Josefa de Oliveira Lopes, que mora com seus filhos e netos, resolveu sair da cooperativa de criadores de aves da regional, para que pudesse expandir seu negócio de criação de galinhas. Foi quando obteve um empréstimo bancário no valor R$ 250 mil reais.

Nesta segunda-feira, dia 20, iria realizar sua primeira entrega de aproximadamente 17 mil frangos após meses de muito trabalho e cuidados. Viu seu trabalho ir por água abaixo quando a região sofreu um pico de energia elétrica.

Por esse motivo, sua rede sofreu danos ficando apenas com uma fase e não conseguiu ligar os ventiladores do criador. Sem a ventilação, o interior chegou a quase 40 graus célsius, temperatura insuportável aos animais que morreram, tendo uma perca de quase 100%.

Chorando, Josefa não sabe como fará para cumprir com suas obrigações junto ao banco. Sabe que o processo indenizatório junto a empresa fornecedora é moroso junto à Justiça. Conta que já está esperando a dois anos e meio, receber outra causa ganha pela perca de quase oito mil frangos pelo mesmo caso.

O caso seria registrado na delegacia do Município e solicitaram a presença de um perito criminal no local para iniciar o processo contra a empresa de eletricidade. “Não sei mais o que fazer. Estou em tratamento do coração e tenho que ter forças para suportar isso”, disse.

Em tempo, essa não seria o primeiro caso que leva prejuízos aos criadores de frango na região do município de Brasiléia e regional do Alto Acre. Os picos de energia são uma constante e alguns dos criadores, já pensam em mudar para criação de outros animais que não dependam tanto da energia elétrica.

VEJA VÍDEO REPORTAGEM COM ALMIR ANDRADE

Comentários