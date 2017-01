Criador do ‘Dia do Católico’, deputado Manoel Moraes celebra data alusiva a São Sebastião

O dia 20 de janeiro é uma data bastante celebrada em todo o do Estado do Acre. Nele, milhares de romeiros se reúnem para rezar e rogar a São Sebastião, padroeiro dos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo.

Atento ao apelo que as festividades de São Sebastião possuem, o Deputado Estadual Manoel Moraes (PSB) apresentou um projeto de Lei na Assembleia Legislativa criando o Dia do Católico, a ser comemorado exatamente no dia 20 de janeiro. O projeto foi aprovado e sancionado pelo Governo do Estado em junho de 2016, passando a ser feriado estadual.

Nesse primeiro ano em que se comemora o Dia do Católico, o Deputado Manoel Moraes celebrou a data e convidou os romeiros a participarem dos eventos que são realizados no Estado, especialmente em Xapuri, sua cidade: “Resolvemos criar essa data pela importância que São Sebastião tem em nossa cultura, visando ainda possibilitar que pessoas de outras cidades possam visitar Xapuri, já que a data virou feriado estadual”.

