Crianças de 10 e 11 anos são apreendidas tentando incendiar prédio em Tarauacá

Com a promessa de que receberiam material para fazer pipas, dois meninos, um de 10 e outro de 11 anos, foram apreendidos na manhã desta terça-feira (8) após uma tentativa de incêndio a um prédio público em Tarauacá. No local, funciona as sedes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e Secretaria de Estado de Agropecuária (Seap). A PM informou que os dois meninos usaram fósforos e iniciaram um incêndio em uma área de mata atrás do prédio. A administração do local relatou que funcionários perceberam a fumaça e viram que a dupla acendia os fósforos e jogavam em um monte de folhas secas. Caso os funcionários não tivessem percebido a ação, as chamas teriam atingido o prédio, segundo o IDAF.

O mandante do crime, um adolescente de 17 anos, também foi apreendido, segundo informou a Polícia Militar.

A PM também informou que o incêndio está ligado à onda de violência que ocorre desde o último sábado (5). Os ataques criminosos, segundo a Segurança Pública, são uma retaliação de facções criminosas após o bloqueio de sinal telefônico nos presídios de Rio Branco.

