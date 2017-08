Crianças e gestantes de Brasiléia serão beneficiadas com Programa Criança Feliz

O lançamento do programa, desenvolvido pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social e Prefeitura de Brasiléia foi realizado nesta sexta-feira para a equipe municipal.

É uma inovação na área social, sendo Brasiléia o único município da regional Alto Acre a aderir ao programa nesse primeiro momento, que beneficiará 150 crianças de 0 a 3 anos e gestantes atendidos pelo Bolsa Família e crianças até 6 anos do Benefício de Prestação Continuada (BPC). No município será desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social através do CRAS.

Lene Rufino Coordenadora do Criança Feliz em Brasiléia dá mais detalhes. A Prefeita Fernanda Hassem com sua sensibilidade, aderiu a esse programa novo por ser importante para garantir a qualidade de vida das nossas gestantes e crianças. É desenvolvido por meio de visitas nas residências com as famílias contempladas. Brasiléia foi o único município do Alto Acre a aceitar esse desafio e garantir a realização do mesmo”.

O Presidente da Câmara vereador Rogério Pontes falou dessa importante ação. “Não tenho dúvida que o Programa Criança Feliz será de fundamental importância, pois beneficiará as crianças mais humildes de nosso município. Parabenizo a Prefeita Fernanda Hassem por conduzir tão bem a gestão de Brasiléia, garantindo investimentos para a população”.

A Secretária de Assistência Social também falou a respeito. “Entendemos, em diálogo com a Prefeita Fernanda Hassem, que tem uma grande sensibilidade com a área social, a importância de aderir ao Programa Criança Feliz, do Governo Federal. No Alto Acre o único a aderir foi Brasiléia, por entendermos que só vem a fortalecer as ações na área social. Ele tem um diferencial, pois não vai funcionar dentro da unidade, teremos os visitadores que irão até o nosso público beneficiado”.

Para a Prefeita Fernanda Hassem a área social merece todo investimento. “Hoje é o lançamento do nosso programa Criança Feliz. O município é o primeiro a aderir. O objetivo é atender crianças de 0 a 6 anos e gestantes, beneficiários dos programas sociais, principelmente o Bolsa Família e BPC e que estejam em situação de vulnerabilidade, para que seja preservada a garantia dos direitos. Há uma contrapartida do município de Brasiléia e entendemos que mesmo diante das dificuldades financeiras, é um projeto que estamos apostando muito nele, onde podemos levar cidadania e uma atenção melhor para as nossas crianças e gestantes. Outra notícia boa é que Brasiléia foi aprovada no selo UNICEF, graças a um comprometimento da equipe da Assistência Social”.

Participaram também do lançamento os vereadores Rozevete, Edu, Sabá, Zé Gabriele, Eva Amorim supervisora do Criança Feliz, visitadores e equipe municipal.

O Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos, ferramentas para promover seu desenvolvimento integral. Contará com visitas domiciliares constantes às famílias participantes, com acompanhamento e orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.

