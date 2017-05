Cursos da Caravana do Desenvolvimento iniciam em Brasiléia

Nesta segunda-feira 22, foi dado início aos cursos da Caravana do Desenvolvimento na Praça Hugo Poli, no Centro da cidade de Brasiléia, os cursos serão ministrados nas seis unidades móveis e tendas instaladas na praça. Os cursos estão sendo ministrados pelo sistema FIEAC- SESI, SENAI e IEL.

A Prefeita Fernanda Hassem, preocupada com o desenvolvimento da cidade de Brasiléia, para que tenha mão de obra qualificada nas diversas áreas, esteve reunida, no inicio do mês de maio, com o presidente da FIEAC, José Adriano, e os representantes do SESI, SENAI E IEL que fazem parte da Caravana do Desenvolvimento, acertando os últimos detalhes da atividade.

Os 22 cursos, 3 palestras e 2 oficinas serão ministrados pelas equipes do SESI, SENAI e IEL, as aulas teóricas e praticas serão realizadas nas unidades móveis do cozinha brasil, inclusão digital, automotiva, panificação, marcenaria e construção civil das instituições ficarão à disposição do município, e em algumas salas das escolas Kairala José Kairala, Instituto Odilon Pratagi, no Cedup e na Eletrobras. A expectativa é que mais de 1.200 pessoas gratuitamente façam os cursos, sendo que alguns serão ministrados nos 3 turnos.

Rafael Batista do Sistema FIEAC, disse que a parceria com a Prefeitura é de fundamental importância.

“Visitamos o município conversamos com a Prefeita, Fernanda Hassem, que nos deu total atenção para que a FIEAC, viesse atender as demandas de Brasiléia, e toda essa estrutura só está aqui devido o empenho da Prefeitura, nos contatos, na divulgação nas escolas para que esses cursos aconteçam”,disse.

