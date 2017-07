Data Control: Fernanda Hassem tem 95% de aprovação em Brasileia

Pesquisa do Instituto Data Control mostra que a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem é aprovada por 95,2% da população, sendo que mais de 72% consideram sua administração ótima ou boa, contra apenas 4,2% que a qualifica como ruim ou péssima. Só 0,7% dos moradores não responderam ou não souberam.

Mais expressivo é que 82,8% dos moradores aprovam o modo da prefeitura administrar o município, que vem sendo elogiado em todo o estado como exemplo de gestão séria, honesta e voltada para resultados.

Outro grande destaque é que isso acontece em um município que teve sua estrutura administrativa praticamente destruída na gestão passada, quando o prefeito eleito pelo PMDB foi afastado e seus assessor presos acusados de desvios de verbas. Posteriormente, o município passou para as mãos do vice, considerado fraco na gestão administrativa.

Fernanda Hassem herdou uma verdadeira “terra arrasada” e está não só dando conta do trabalho como recebendo o reconhecimento da população.

A boa avaliação da prefeita pode ter impacto na eleição de 2018 no município. Segundo a pesquisa, 62% dos eleitores com certeza votaria ou se sentiria muito inclinado a votar em candidatos ao governo e a cargos proporcionais indicados pela prefeita. Com isso, ela se torna o grande cabo eleitoral do município.

A pesquisa Data Control ouviu 290 pessoas no município, estratificadas por renda e sexo, no dia 19 e a margem de erro da pesquisa é de 3%. Não há necessidade de registro no TRE.

