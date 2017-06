Davi Friale prevê semana com tempo seco e diz que junho terá mais frios intensos no Acre

No Acre, o tempo bom com temperatura em elevação nesta segunda-feira, 12, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale. Não chove. À noite, a temperatura fica agradável.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 50 e 70%, na maioria dos municípios. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, de direções variáveis

Segundo o pesquisador, a penetração de ar polar deixou o tempo mais seco, sem chuvas, no Acre, Rondônia, Mato Grosso, sudeste, sul, sudoeste e oeste do Amazonas, Bolívia e leste e sudeste do Peru. Tempo bom também em Goiás e no Distrito Federal.

Para o mês de junho, segundo Friale, há uma alta probabilidade de ocorrência de frio intenso com queda brusca e acentuada da temperatura, podendo causar transtornos à população.

