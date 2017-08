De braços abertos Epitaciolândia espera milhares de visitantes a partir desta quinta na 1ª Agro Fest

A Organização trabalha nos últimos detalhes para o inicio da maior Festa Country do Alto Acre, a 1ª Agro Fest 2017, o Prefeito Tião Flores hoje pela manhã em entrevistas as rádios locais falou de suas expectativas. “Vamos fazer uma festa do tamanho de Epitaciolândia, valorizando nossos talentos locais e regionais e além disso, estamos trazendo uma Atração nacional” e ainda vamos colocar de volta a já tradicional Vaquejada no calendário de eventos de nosso município, e assim esperamos receber milhares de visitantes de outros municípios vizinhos e da capital do estado, destacou Flores.

O Prefeito determinou ainda que o setor de fianças e administração efetuasse o pagamento para os servidores do quadro permanente da prefeitura e com isso garantir o aquecimento da economia local com a circulação de cerca de 800 mil reais.

E nesta quita dia 31 será feito a abertura oficial do evento com o Momento Gospel destinado as igrejas evangélicas com a participação do Pastor Celson e Ministério “Marcado Pelo Sangue” e em seguida após a meia noite banda Perfil e Mezak .

Lembrando que alguns bares e restaurantes já estão em pleno funcionamento nesta quarta feira.

Confira a programação da 1ª Agro Fest 2017.

31/08/2017 – 5ª FEIRA

AS 19.30 – ABERTURA DA I AGRO FEST

AS 20.00 – SHOW GOSPEL – PASTOR CELSON –MINISTERIO MARCADO PELO SANGUE

AS 23.30 – SHOW BANDA PERFIL E MESAK

01/09/2017 – 6ª FEIRA

AS 19.00 – ABERTURA DO RODEIO

AS 22.00 – BANDA MARCOS NERY

AS 01.30 – BANDA AREGAÇAÊ

02/092017 – SABADO

AS 8.00 – CAVALGADA

AS 10.00 – VAQUEJADA

AS 14.00 – JULGAMENTO GADO DE ELITE

AS 20.00 – CONTINUAÇAO DO RODEIO

AS 22.00 – ESCOLHAS DAS GOROTAS AGRO FEST

AS 23.00 – SHOW BANDA JUNIOR E CARLINHOS

AS 01.00 – SHOW NACIONAL JOAO NETO E CRISTIANO

03/09/2017-DOMINGO

AS 8.00 – CORRIDA DE CAVALO

AS 10.00 – VAQUEJADA

AS 19 .00 – FINAL DO RODEIO

AS 22.00 – SHOW BANDA THALES E BRUNO

AS 00.00 – SHOW BANDA SANDRA MELO

Comentários