Decarli Contabilidade – Comunicado

COMUNICADO URGENTE!

FECHAMENTO DE BANCOS NOS DIAS 20/01 E 23/01/2017

A Decarli Contabilidade vem através deste comunicado informar que não haverá expediente bancário nos dia 20/01/2017 – sexta-feira (Feriado Estadual – Lei nº 3.137/2016 – dia do católico) e no dia 23/01/2017 – segunda-feira (feriado Estadual – Lei nº 1.538/2004 – dia do evangélico). Por se tratar de feriado estadual as contas com vencimentos nestes dias deverão ser pagas antecipadamente, ou seja, no dia 19/01/2017.

Fiquem atentos com suas contas para não pagar juros. Qualquer dúvida estamos a disposição para lhe atender.

Decarli Contabilidade

(68) 3546-4056 / 3546-4781

Comentários