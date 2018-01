Defesa Civil acreana realiza nova vistoria na BR-364, em Rondônia

Maria Meirelles

O monitoramento do manancial às margens da rodovia tem sido intensificado pela Defesa Civil Estadual, que nesta segunda-feira, 22, realizou nova vistoria nos trechos, da BR-364, entre Acre e Rondônia, que inundaram em 2014. A averiguação in loco foi realizada pelo coordenador do órgão e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista.

O fluxo na rodovia permanece normalizado. Na manhã de hoje, o Rio Madeira, no Abunã, registrou a cota de 20,74 metros (um centímetro a menos que no dia anterior), permanecendo com lâmina d’água abaixo da estrada. O nível das águas tem sido regulado pelas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, a pedido do governo do Acre.

“A situação é de muita tranquilidade. Há uma distância de quase um metro, entre o rio e estrada, no trecho mais baixo da rodovia. Estamos em monitoramento pertencente e a população pode ficar tranquila”, salientou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista.

Nesta terça-feira, 23, o gestor vai se reunir com a direção do Sistema de Proteção da Amazônia, representantes da Agência Nacional de Águas (ANA) e demais gestores dos órgãos de proteção e defesa de Rondônia para avaliar cenários dos próximos dias, no intuito de prevenir possíveis eventos na região.

Pela manhã, o governador Tião Viana, que cumpre agenda em Brasília, mostrou a real situação e sua preocupação acerca do assunto junto ao presidente em exercício da Agência Nacional de Águas, Ney Maranhão.

