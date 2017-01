Defesa Civil e Corpo de Bombeiro realizam capacitação em Brasiléia

A Defesa Civil Estadual em parceria com a Prefeitura de Brasiléia realizou nesta quarta-feira, 25, no Centro de Educação Permanente (cedup), uma capacitação para os secretários e representantes de Defesa Civil dos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia.

O objetivo foi capacitar os representantes, para que eles possam elaborar posteriormente o plano de contingência, de cada município baseado nas informações que foram repassadas pelo coordenador da Defesa Civil do Estado. E desta forma as administrações possam se preparar para enfrentamentos de possíveis desastres, principalmente relacionados a enchentes.

A capacitação foi realizada a pedido da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que tem tido a preocupação com o período chuvoso, e com as grandes enchentes que tem acontecido no município, e por isso a necessidade de elaboração do plano de contingência, o mais rápido possível.

O coordenador de defesa Civil no Acre e comandante do Corpo de Bombeiro, Coronel Batista falou que o momento, é de repassar informações aos coordenadores municipais e fortalecer o trabalho das equipes.

“É importante que os coordenadores tenham conhecimento de suas responsabilidades na defesa civil no município para o enfretamento de possíveis desastres, estamos passando informações de como retirar o cartão de pagamento da Defesa Civil, como elaborar o Plano de Contingência para os casos de inundação e outros desastres. A meta é reduzir as percas para o município e para a população”, ressaltou.

A prefeita, Fernanda Hassem, que participou da abertura da capacitação ressaltou que fez este pedido a Defesa Civil do Estado na sua primeira semana de mandato, para que Brasiléia tenha um Plano de Contingência.

“Objetivo é que nossos gestores sejam capacitados, para que possamos ter um plano de ação, e hoje nós não temos. Precisamos tomar todas as medidas necessárias de ação para o enfretamento de desastres, seja ele de enchente ou de queimadas”, disse.

