Defesa Civil, Prefeitura e Corpo de Bombeiros traçam planos emergenciais para Epitaciolândia

O Prefeito Tião Flores recebeu hoje dia 13 em seu gabinete, o Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre o Sr. Carlos Batista da Costa, o Comandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Capitão Almir Vieira da Silva e o Sr. Foster Brown Cientista Ambiental e Pesquisador da UFAC para uma reunião sobre a Criação do Conselho de Defesa Civil em Epitaciolândia.

Nos próximos dias, após a criação do conselho será traçados planos emergenciais, para enfrentamento de possíveis Catástrofes naturais, alagações, queimadas e outras que poderão ocorrer devido ao período de pico do inverno amazônico e chegada do verão.

O Plano de Contingência de Defesa Civil para situações de emergência a ser criado, prevê a capacitação de pessoas para as ações emergenciais caso ocorram alguma catástrofe ambiental, o objetivo é minimizar os impactos ambientais e danos ou prejuízos aos seres humanos, Fauna e flora.

