Deficiente físico é executado com vários tiros na Capital; em 14 dias, 30 pessoas foram assassinadas no Acre

Mais um homicídio com características de execução foi registrado na noite de sábado (14) em Rio Branco, desta vez foi no bairro Jorge Lavocat. Com mais esse crime o estado do Acre já contabiliza 30 assassinatos nos primeiros 14 dias do ano de 2017.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, e ainda prestou os primeiros socorros a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Evanílson de Abreu, 36 anos, que era portador de deficiência física, foi executado com pelo menos quatro tiros à queima-roupa. De acordo com informações passadas pela polícia, dois homens chegaram à residência onde Abreu morava e chamaram por ele, quando ele saiu no portão já foi alvejado pelos disparos.

Familiares da vítima relataram à reportagem da Folha do Acre que Evanílson era usuário de entorpecentes, mas que não integrava nenhuma facção criminosa, não tinha inimizades no bairro e que também não havia sofrido nenhum tipo de ameaça.

A Polícia Civil já deu início aos trabalhos de investigação. Uma das linhas de investigação é um possível acerto de contas relacionado com o tráfico de drogas.

