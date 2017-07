Delegado da PF no Acre é denunciado por usar veículo apreendido para uso pessoal

O empresário José Luiz Revollo, morador de Brasiléia (AC), acusa o delegado da Polícia Federal do Acre, Fares Feghali, de usar a caminhonete dele, apreendida durante a Operação Metástase , para uso pessoal. O empresário registrou em vídeos a rotina do delegado, incluindo idas à academia. A operação foi deflagrada em julho do ano passado no município.

O caso, ainda segundo o delegado, já foi “esclarecido e arquivado” no Ministério Público Federal e na Corregedoria da PF. Ele diz que denúncia causou uma repercussão negativa na Polícia Federal. A reportagem procurou o Ministério Público Federal para confirmar o caso, mas foi informada que o processo corre em segredo de Justiça. A assessoria da Polícia Federal também foi procurada e disse que não vai se pronunciar sobre o caso.

“O que posso dizer quanto ao procedimento é que já foi arquivado no Ministério Público Federal e foi comprovado que não houve irregularidades por minha parte ou de qualquer outro policial. [o empresário] Vai ser acionado tanto criminalmente quanto civilmente pela repercussão negativa que ele causou não a mim, mas à Polícia Federal”, concluiu.

A pedido do G1, o presidente da Ordem dos Advogados do Acre (OAB-AC), Marcos Vínicius, explicou em que circunstância o poder público pode acautelar um veículo para uso. Segundo Vínicius, os veículos apreendidos em operação são acautelados para suprir alguma necessidade da instituição ou órgão responsável.

“A própria finalidade de um acautelamento é suprir a estrutura do poder público, no caso das delegacias. Você só acautela porque não tem veículo disponível próprio para ser utilizado pelos policiais. Tem que ter a necessidade configurada e concreta, depois tem o termo de responsabilidade para devolver em bom estado porque o veículo está à disposição, não está confiscado e pode voltar para a mão do proprietário”, afirmou.

A Operação Metástase resultou na prisão do ex-prefeito Everaldo Gomes, ex-secretários e vários carros foram apreendidos. As investigações apontaram que houve um desvio de mais de R$ 7 milhões em recursos públicos. O dinheiro teria sido gasto com pagamento de propinas, desvios de verbas e contratos fraudulentos desde 2013, segundo a PF-AC.

O empresário que denuncia o delegado afirma que desde novembro os veículos apreendidos são usados para benefício próprio dos agentes e do delegado da PF-AC. Uma denúncia foi protocolada no MPF-AC em março deste ano.

O empresário conta que exerceu dois cargos na prefeitura de Brasileia entre os anos de 2013 e 2015, mas estava afastado quando ocorreu a operação na cidade. Ele diz que teve o veículo apreendido sob a suspeita de utilizar laranjas para desviar dinheiro da prefeitura para comprar carros e colocar no nome de outras pessoas. Júnior confirmou que o carro é registrado no nome de outra pessoa, mas negou que a compra foi feita pelo esquema.