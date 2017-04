Delegado recebe homenagem de despedida de colegas e Polícia Militar

Alexandre Lima

Durante a manhã desta sexta-feira, dia 12, policiais civis e servidores das delegacias de Brasiléia e Epitaciolândia, juntamente com homens da Polícia Militar, realizaram um café da manhã em homenagem ao delegado Sérgio Lopes, que esteve atuando por quase 10 anos na fronteira do Acre.

Sérgio Lopes conseguiu ser um mais que um colega de trabalho que recebeu o respeito e admiração dos colegas. Se insere aí, a admiração em poder tido acesso em outras esferas, como o judiciário, executivo e no lado político, além da aproximação com os colegas no lado boliviano.

Com uma carreira passando pela Polícia Militar até ser delegado, Sérgio tem um grande currículo em prol da sociedade acreana, agora vai atuar numa ala especial criada na Capital do Acre, onde irá atuar na elucidação de crimes em tempo recorde.

Em seu lugar, ficará o delegado Roberto Lucena, que vinha atuando na regional do Juruá, onde foi apresentado aos novos colegas e espera realizar um bom trabalho no combate ao crime pela fronteira, juntamente com o apoio da Polícia Militar.

No final, a equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva – Giro, fez uma homenagem presenteando uma camisa com a logomarca, como agradecimento pela parceria nestes anos enquanto trabalhou na fronteira e com respeito mútuo.

AGRADECIMENTO

A equipe do jornal oaltoacre.com, em nome dos colegas da imprensa, vem através desta, agradecer a parceria e o respeito neste anos dedicados aqui na fronteira do Acre.

Com a certeza do dever cumprido, fica o agradecimento e o mais importante, a amizade construída, através do trabalho árduo ocorridos nos dias, noites e madrugadas a fins. Lhe desejamos sucesso em sua nova jornada.

