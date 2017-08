Denuncia anônima leva PM até suposto tesoureiro do tráfico na fronteira

Alexandre Lima

Um trabalho da Polícia Militar do 10º Batalhão do Alto Acre, com apoio de homens do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, conseguiram no final da tarde desta terça-feira, dia 01, prender um homem acusado de tráfico de drogas e outras atividades ilícitas.

Segundo foi levantado, o Ciosp recebeu uma ligação anônima através do 190, de que havia pessoas circulando armados pelo bairro 28 de Maio e adjacências. Rapidamente, as viaturas se deslocaram até o local e iniciaram buscas pelos suspeitos descritos.

Foi quando localizaram Leandro Oliveira da Silva (24). Em conversa com o mesmo, este conduziu os policiais até o interior da casa mora e que passou por uma busca. Não demorou muito, foram localizados, quase 100 gramas de maconha e material para a embalagem e venda.

Em um dos cômodos, escondido, foi localizado uma grande quantia de dinheiro trocado, quase R$ 2.500 reais, este proveniente do comercio ilegal de entorpecentes praticado por Leandro. O mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto infracional e seria ouvido pelo delegado plantonista.

Segundo está sendo apurado, se Leandro pode estar envolvido com grupos criminosos que vem atuando na fronteira. Este poderá ser um dos ‘tesoureiros’ que vem apurando dinheiro com venda de produtos roubados e furtados, além do tráfico, para mandar dinheiro às facções na Capital.

O caso será apurado e enviado ao Judiciário para medidas cabíveis. Leandro poderá ser transferido ao presídio estadual nas próximas horas.

