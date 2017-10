Denuncia leva GIRO a deter turma com LSD, êxtase, maconha e cocaína na fronteira

Alexandre Lima

Um trabalho investigativo após denuncia anônima, levou homens do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, do 10º Batalhão do Alto Acre, inicialmente até o jovem Alexandre Antonio da Conceição (22), que foi abordado na cidade de Epitaciolândia, por volta das 18h30.

Segundo foi levantado, Alexandre estaria cultivando pés de maconha em sua casa, para onde foi levado e constatado a denuncia. A partir daí, foi descoberto que havia mais pessoas envolvidas com drogas pela fronteira, num estúdio de tatuagem na cidade vizinha de Brasiléia.

A equipe foi levada até o local, onde foi encontrado vários jovens e um menor, que estariam ali para fazer tatuagem. O restante, dois homens e uma mulher, estariam escondendo drogas pela casa.

Foi relatado que após revista pela casa, foram encontrados vários tipos de drogas. Dentro da geladeira, havia uma quantia de cocaína em barra, alguns pés de maconha ainda pequenos e papeis que seriam usados para fazer cigarro de maconha que estavam prontas para o consumo.

Para surpresa dos policiais, foram localizados em poder de Antonio Manoel de Lima Castro Souza (22), que segundo ele, é acadêmico do quarto ano de medicina, um saquinho contendo papeis picotados e uma espécie de pílulas amarelas.

Segundo um dos policiais, foi perguntado a Antonio o que seria as pílulas amarelas. Ele teria respondido que seria Cibalena (analgésicos), fato esse não acreditado e levado para a delegacia junto com as outras drogas apreendidas.

Somente após pesquisas, mas que deverá passar por análises, se acredita ser drogas sintéticas alucinógenas; LSD e êxtase. Se confirmado, será a primeira apreensão do tipo na fronteira. O dono do estúdio, Júlio Cesar Santos Ribeiro (30), Alexandre Antonio e a jovem Eva Luana Rocha Silva (20), ficaram detidos na delegacia de Epitaciolândia.

Todos serão ouvidos pelo delegado durante o dia desta quarta-feira, que irá encaminhar o caso ao juizado para os procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade.

