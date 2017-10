Depois de passar vergonha, Governo fez depósito de R$ 824,6 mil em conta da Diocese

O Portal da Transparência do Governo do Estado do Acre mostrou que ontem (19), o Executivo transferiu para Obras Sociais da Diocese de Rio Branco a quantia de R$ 824.648,98, divididos em dois repasses, um de R$ 662.795,33 e outro de R$ 161.853,65.

O repasse imediato ocorreu após um dia de muita tensão. Reuniões ocorreram durante todo o dia. Às 4 horas da tarde, o governador Tião Viana e o bispo Dom Joaquin Pertiñez estiveram juntos no Gabinete Civil. “O clima foi tenso, mas as coisas já estão sendo encaminhadas”, disse uma fonte ligada ao gabinete.

Uma das providências que devem ser executadas nesta sexta-feira é a elaboração de uma nota comum entre o secretário de Estado de Saúde e o Padre Jairo, assessor direto da Diocese de Rio Branco.

