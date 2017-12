Depois do PPS, PR oficializa apoio à pré-candidatura de Gladson Cameli ao governo do Acre

O Partido da República, liderado pela ex-deputada federal Antônia Lúcia, oficializou, na manhã desta sexta-feira (01) apoio à pré-candidatura do senador Gladson Cameli (Progressistas) ao governo do Estado. O evento ocorreu no escritório político da ex-deputada, no canal da maternidade, com a presença de dez partidos de oposição, inclusive, da executiva municipal do Democratas.

Antônia Lúcia abriu o evento agradecendo a presença de todos e disse que a deliberação dos republicanos foi no sentido de abraçar o melhor projeto para o desenvolvimento do estado. “Esse projeto chama-se Gladson Cameli, um cidadão preparado para governar o Acre”, disse a presidente do PR.

Representantes de partidos convidados fizeram uso da palavra. Rosana Nascimento, do PPS, disse que já incorporou a pré-campanha do senador. Para ela, a união de todos os partidos será fundamental na construção de uma alternância de poder.

“Eu já fiz campanha para o lado de lá, mas quando visto uma camisa, me empenho de corpo e alma. Agora eu sou Gladson Cameli”, acrescentou Rosana.

Representando o PMDB, o vice-presidente do partido, João Correia, destacou a importância da unidade da chapa majoritária para a eleição de governo, mas também dos dois senadores e da maioria dos deputados federais e estaduais.

Pelo PSD, a vereadora Lene parabenizou a atitude do PR, destacando a importância da mulher na construção de um plano de governo. “Nosso papel será fundamental no fortalecimento de políticas públicas para as mulheres”, disse.

Pelo DEM, o tesoureiro, Raimundo Nogueira, manifestou o desejo de o partido liderado por Tião Bocalom, está no bloco dos partidos que apoiam Gladson Cameli. “A executiva municipal do DEM decidiu apoiar a pré-candidatura do senador Gladson porque enxerga nele a melhor proposta para o Acre”, enfatizou Nogueira.

O PTB de Charlene Lima reafirmou seu compromisso com a chapa majoritária da oposição. “Estamos aqui para somar”, acrescentou a publicitária. O deputado federal Major Rocha (PSDB) se posicionou no sentido de os partidos avançarem na construção de um plano de gestão amplamente debatido com a sociedade.

“Esse ato demonstra a força da oposição, e agora é hora de nos unirmos mais ainda, organizando e setorizando a pré-campanha, ouvindo a população que deseja em todos os municípios, uma mudança”, disse Rocha.

O senador Gladson Cameli encerrou o evento afirmando que, sua pré-candidatura é um projeto de todos. Eu continuo buscando a união. “Estamos trabalhando agora nas propostas que iremos apresentar à população. Fui eleito o senador com o melhor trabalho em prol do meu estado e sou ficha limpa. Isso é o que realmente importa”, comentou o senador.

Com relação ao vice, Cameli ouviu a manifestação dos partidos PPS e PR, na indicação do nome do médico Paulo Veloso, para compor como vice, na chapa majoritária. O senador falou da importância de se debater não apenas um nome, mas um perfil que possa confirmar a união das ideias.

“O Dr. Eduardo Veloso é um bom nome, precisamos de novas visões e somar ainda mais competência ao nosso grupo”, concluiu o senador.

Comentários