Deputada Eliane Sinhasique cobra melhorias nos ramais do Estado       

A peemedebista Eliane Sinhasique questionou, na manhã desta quarta-feira (31), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o Programa Ramais do Povo, que tinha por objetivo garantir a trafegabilidade e assegurar o escoamento da produção rural dos 22 municípios do Acre.

“Agora, vemos aqui, quase todo dia, deputados da própria base governista cobrando melhorias nos ramais. Como assim? Se em 2012, o governador anunciou o maior programa de piçarramento e conservação de estradas rurais do Acre, segundo a própria agência de notícias do Estado”, criticou a parlamentar.

A parlamentar afirmou que esses grandes programas só servem para fazer mídia. “Os programas e projetos do Governo petista só servem para fazer propaganda. Prometem e não fazem. Durante a campanha dizem que vão investir em ramal. Depois da campanha jogam a responsabilidade para os municípios”.

Segundo ela, anos depois do lançamento do programa, os ramais do Estado continuam em péssimas condições. “A zona rural de Brasiléia, Epitaciolândia, Plácido de Castro e de muitos outros municípios do Acre está na lama”.

Durante o relançamento do programa, em 2014, prometeram 8 mil metros de bueiros, 4 km de melhoramento e 74 km de novos ramais. “Onde estão esses bueiros? Onde fizeram esses ramais? O homem do campo continua sofrendo para escoar a sua produção”.

Visando melhorar a qualidade de vida do homem do campo, a parlamentar sugeriu que se coloque na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2018, como uma das metas prioritárias, abertura e manutenção de ramais.

“Precisamos que, de fato, seja feito um trabalho de manutenção e melhoramento dos ramais do Acre. De promessa o povo está farto. Essa melhoria precisa estar assegurada para que o homem do campo não seja, mais uma vez, enganado”.

Comentários