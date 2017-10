Deputada Eliane Sinhasique disse que mais de 250 assassinatos foram registrados de janeiro a outubro deste ano

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) apresentou dados referentes ao número de assassinatos registrados no período de janeiro a 1º de outubro deste ano. Foram 250 assassinatos. Destes, 112 foram de menores de 25 anos de idade. Os dados, segundo ela, são do Instituto Médico Legal (IML) e da Secretaria Estadual de Polícia Civil. Os números foram apresentados durante a sessão desta terça-feira (3).

“Essa lista que acompanhamos dia a dia nos faz uma alerta muito grande. Ela está acima de qualquer número tolerável de assassinatos. Em Nova Iorque (EUA) morrem menos de 300 pessoas por ano vítimas ferimentos de faca, tiro ou espancamento. Essa mania do pessoal do PT de querer nivelar o tempo inteiro por baixo é horrível. É preciso se nivelar por cima. Nova Iorque em 1980 tinha guerra de gangues, tinha assaltos, arrombamentos e conseguiu superar com investimentos em segurança. Nova Iorque resolveu o problema da segurança pública com investimentos em artes, cultura e tecnologia. O secretário de Segurança precisa pegar os bons exemplos e trazer para a nossa realidade. Duzentas e cinquenta pessoas assassinadas em 10 meses não se justifica. Não posso aceitar que o ser humano é violento desde os primórdios. Estamos vivenciando um momento muito sério porque não houve investimentos”, relata.

Eliane Sinhasique disse que uma média de 500 adolescentes com idade entre 13 e 21 anos cumprem medidas socioeducativas no Acre. Ela frisou que vivemos no momento uma crise com o avanço de mais pessoas sendo dependentes químicos. “É preciso ter pulso firme na Segurança Pública. A coisa está aumentando. Não estamos vendo nenhuma preocupação, nem uma gestão prática. Será que vai ser preciso algum filho do alto escalão ser assaltado, ameaçado, espancando para se pensar uma alternativa? A violência está atingindo os filhos dos pobres. Quando isso passar para regiões como Ipê é que vão tomar providências?

Finalizando, Eliane Sinhasique pediu o cumprimento de metas por parte do governo do Estado no que se refere ao combate à criminalidade. “Que o governo do Estado cumpra as metas. Tem mais de 5 mil inquéritos sem punição no Estado do Acre. É falta de competência, falta de boa vontade. A Secretaria devolveu R$ 5 milhões. Vamos acompanhar até o final do ano, vamos fazer a atualização da lista de cadáveres até o secretário vir aqui dizer para nós o que está sendo feito”, considera.

José Pinheiro

Agência Aleac

