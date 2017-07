Deputada Eliane Sinhasique lamenta violência no Estado

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) lamentou nova onda de violência em Rio Branco, na manhã desta terça-feira (04), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Em apenas 3 dias, 7 pessoas foram assassinadas.

“Na noite de ontem (03), três foram executados e um foi parar no hospital, todos vítimas da criminalidade. A violência está tomando conta do nosso Estado”, declarou a parlamentar.

Para ela, faltam ações preventivas. “Essas políticas públicas que não envolvem a juventude com esporte, lazer e educação, são inócuas. Não se combate à criminalidade apenas com policiais, se combate também com prevenção.

A deputada relata que teve uma reunião com o Movimento Hip Hop e percebeu que o Estado trata essas atividades com discriminação. “A cultura do bem não é trabalhada pelas secretarias de Segurança e de Juventude”.

Sinhasique diz que a Polícia Militar do Estado também atua com muita dificuldade. “Faltam viaturas, combustível e o número de policiais é reduzido”.

A deputada insiste que o Governo do Estado tome atitudes para controlar a violência do Estado. “Fazemos essa crítica aqui para alertar o secretário. Estamos dando uma grande contribuição para o governador repensar a política de Segurança Pública. Mas, me parece que ele não quer ouvir”.

