Deputada Leila Galvão celebra contratação de concursados na área de segurança para o Alto Acre

Serão empossados 15 peritos e dois legistas para atender a comunidade de Xapuri, Brasileia e Assis Brasil

DORA MONTEIRO

A deputada Leila Galvão (PT) confirmou a contratação de 15 peritos criminais e dois médicos legistas para atuarem nos municípios de Xapuri, Brasileia e Assis Brasil já na primeira quinzena de novembro. Os profissionais da saúde que já foram aprovados em concurso público e que estavam no Cadastro de Reservas, serão empossados em seus postos de trabalho e que por certo, irão suprir todas as necessidades do Vale do Acre, atendendo assim, uma reivindicação antiga da comunidade.

A decisão foi acertada após articulação política entre a deputada petista com o Secretário de Polícia Civil, delegado Carlos Flávio Portela com o objetivo de dotar os institutos de criminalísticas aptos a atender com maior agilidade as demandas do estado neste sentido.

Leila Galvão se disse aliviada por ter resolvido uma reivindicação antiga feita pela comunidade do Vale do Acre. “Hoje eu me sinto aliviada por ter ajudado não somente os institutos de criminalísticas, mas principalmente aos profissionais aprovados em concurso público e que esperavam por este momento”, comemorou a deputada adiantando que a ideia é atender todo o estado de profissionais desta natureza.

Comentários