Deputada Leila Galvão comemora recuperação do ramal do Icuriã

A deputada Leila Galvão (PT) destacou na sessão desta terça-feira (2) o compromisso do governador Tião Viana (PT) em garantir a recuperação do Ramal Icuriã. A parlamentar relatou que os investimentos para a execução dos serviços foram anunciados durante atividade realizada no último final de semana naquela localidade, na presença do prefeito de Assis Brasil, da governadora em exercício, Nazaré Araújo, do deputado Léo de Brito, do deputado estadual Lourival Marques e de outras lideranças políticas e vereadores.

“A gente fez essa movimentação para o melhoramento do Ramal Icuriã, são 75 quilômetros e 35 deles serão recuperados, um serviço que beneficiará 500 famílias. O governador Tião Viana assumiu o compromisso de priorizar o Icuriã e ele cumpriu com esse compromisso. A luta daquelas pessoas é muito grande, no verão as condições do ramal já são difíceis, que dirá no inverno, ali é tabatinga pura. As pessoas ficam totalmente isoladas. Agradeço demais ao Deracre e ao governador Tião Viana, a gente sabe que ele tem essa sensibilidade, essa preocupação”, afirmou.

A parlamentar ressaltou ainda a recuperação da BR-317, sentido Senador Guiomard a Assis Brasil. Ela disse que conversou com o superintendente do Dnit no Acre, Thiago Caetano, para solicitar os reparos na rodovia.

“Nós fizemos uma visita ao superintendente do Dnit para saber a respeito dos trabalhos relacionados às melhorias da BR-317. Como temos uma presença efetiva naquela região, as pessoas nos fazem cobranças por sermos parlamentar. A visita ao Thiago foi muito boa e a informação é que os trabalhos em breve serão iniciados”, finalizou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac

