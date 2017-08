Deputada Leila Galvão comemora regularização fundiária no Alto Acre

A deputada Leila Galvão (PT) falou durante a sessão desta terça-feira (22) sobre as agendas que cumpriu no decorrer da semana, dando ênfase à regularização fundiária no Alto Acre. A parlamentar falou ainda sobre o possível fechamento da BR-364 e pediu que providências sejam tomadas urgentemente.

Leila Galvão destacou a regularização fundiária que vem sendo realizada no Alto Acre e elogiou os prefeitos da região pela contribuição que eles têm dado para que isso aconteça. Discorreu também sobre as agendas que cumpriu com representantes do movimento dos trabalhadores rurais de Xapuri.

“São mais de 42 mil famílias que já foram beneficiadas com esse serviço, por isso faço esse reconhecimento aos prefeitos da região do Alto Acre, independentemente de bandeira partidária. Não víamos a iniciativa por parte dos gestores anteriores, para quem sonha com a documentação de suas terras esse é um grande feito”, comemorou.

Leila Galvão demonstrou preocupação com a atual situação da BR-364 e também com a BR-317, destacando que com a aproximação do inverno amazônico há sérios riscos de prejuízos ainda maiores devido à situação das estradas.

“Talvez o inverno seja antecipado e a população do Juruá fique prejudicada devido às complicações da BR. Na BR-317 a situação também tem ficado precária, com poucas chuvas os trechos que foram recuperados já se deterioraram completamente. Boa parte dessa estrada foi construída na época do governador Orleir Cameli, de lá para cá foram inúmeras manutenções, mas o solo é difícil. Se a recuperação não for iniciada até meados de outubro, o prejuízo e custos serão bem maiores”, ressaltou.

Andressa Oliveira

Agência Aleac

