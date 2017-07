Deputada Leila Galvão destaca agenda no TJAC para realização do Projeto Cidadão no Alto Acre

A deputada Leila Galvão (PT) falou sobre a agenda mantida junto à presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Denise Bonfim. Na pauta, a realização do Projeto Cidadão em Brasileia e Xapuri neste segundo semestre. A parlamentar agradeceu a receptividade de Denise Bonfim, que garantiu atender o pleito feito pela deputada petista.

“Fizemos uma visita de cortesia à desembargadora Denise Bonfim hoje pela manhã. Apresentamos algumas demandas para o Tribunal de Justiça. Quero agradecer a atenção e a acolhida da desembargadora Denise Bonfim. Fiquei muito feliz que o Tribunal de Justiça retomou o Projeto Cidadão, resgatando esse projeto que já aconteceu no Estado todo em pareceria com outras instituições. Sabemos da importância dessa iniciativa para quem está nas florestas e também na área urbana. Gostaria de agradecer por esse atendimento à desembargadora Denise Bonfim, que, inclusive, sinalizou que já pode acontecer nesse segundo semestre pelo menos em dois municípios do Alto Acre: Brasileia e Xapuri. Faremos o contato com a prefeita Fernanda Hassem e o prefeito Bira e vamos juntar forças para atender ao maior número de pessoas”, disse Leila Galvão.

A deputada do Vale do Alto Acre defendeu ainda uma parceria com o Projeto Mulher Cidadã e o Saúde Itinerante, para a realização das edições do Projeto Cidadão naquela região. “Faremos um documento para o Tribunal atender o nosso pleito para o município de Brasileia, em parceria com o Saúde Itinerante, o Mulher Cidadão e as prefeituras”, destaca.

Finalizando, Leila agradeceu ao presidente da Aleac, deputado Ney Amorim (PT), pelo encaminhamento célere quanto a questão dos posseiros de Xapuri, ameaçados de expulsão de suas ‘colocações’. “Quero reafirmar o compromisso desta casa com o movimento que foi recebido ontem. Sei que o compromisso é de todos os parlamentares para tentar rever decisão que que atinge tantas famílias. Quero agradecer ao presidente Ney Amorim, que acelerou as agendas das comunidades rurais com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça. Estamos firmes na defesa daqueles que mais precisam”, completa.

José Pinheiro

Agência Aleac

