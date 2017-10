Deputada Leila Galvão destaca Caravana do Desenvolvimento em Xapuri

Durante sessão desta quarta-feira (11), a deputada Leila Galvão (PT) falou sobre o projeto Caravana do Desenvolvimento em Xapuri. O programa é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), em parceria com Senai e Sesi.

A Caravana do Desenvolvimento é um mutirão de capacitação e qualificação profissional que oferece cursos gratuitos nas áreas de informática, noções básicas de planejamento estratégico, Cozinha Brasil, aperfeiçoamento em instalações elétricas, técnica em pinturas especiais e aperfeiçoamento em pinturas de obras, dentre outros. Estima-se que apenas em Xapuri cerca de mil pessoas sejam beneficiadas.

“Acompanhamos o início dessa parceria estabelecida pela Fieac, que promove junto ao Senai e Sesi cursos que beneficiarão principalmente os jovens que buscam um ofício. É gratificante ver uma instituição como essa promover algo que de fato vai fazer diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

Leila Galvão destacou também que fez uma indicação ao governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), para que sejam feitas melhorias nos ramais de Xapuri.

Andressa Oliveira

Agência Aleac

Comentários