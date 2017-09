Deputada Leila Galvão destaca mutirão de cirurgias no Alto Acre

Durante pronunciamento na sessão desta quarta-feira (13), a deputada Leila Galvão (PT) agradeceu ao governador Tião Viana (PT) e ao secretário de Saúde, Gemil Júnior, por atenderem uma demanda levantada por ela na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que seria os mutirões de cirurgias de hérnias e vesículas. A parlamentar falou das ações desenvolvidas nos dias 7 e 8 de setembro, que atenderam mais de 36 pacientes no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

“Gostaria de falar de uma ação fruto de uma reivindicação do nosso mandato por meio de indicação e conversa com o governador e com a equipe da Saúde. Aconteceu o mutirão de cirurgias eletivas. Mostramos a demanda que a região apresenta. É uma grande dificuldade para aquelas pessoas se deslocarem até Rio Branco para poder serem atendidas. Agora tem um cronograma determinado pelo governador Tião Viana para que aconteça esse mutirão lá em Brasileia, que abrange toda a região do Alto Acre. O objetivo é reduzir essa fila em todo o Estado. Sabemos que é um dever do Estado, mas compreendemos a dificuldade que o Estado enfrenta. Entretanto, é importante uma política voltada para a redução dessa fila. Quando acontece uma ação nesse sentido diminui o desconforto dessas pessoas. Muitas dessas pessoas não têm uma renda boa e precisam do apoio do Estado. O nosso mandato tem sido proativo nesse sentido, de fazer as cobranças”, defende Leila Galvão.

A parlamentar acrescentou que esteve visitando os pacientes atendidos pelo mutirão e a satisfação deles era visível. Ela frisou que continuará lutando para garantir o atendimento a essas pessoas. “Conversei com os pacientes e a satisfação era visível. Ontem ligamos para o secretário Gemil para que possamos até dezembro ter esse atendimento e esse benefício, que é de suma importância”, ressalta a deputada petista.

Ainda falando em saúde, Leila Galvão salientou outra bandeira de luta encampada por seu mandato. Trata-se dos pacientes portadores de doenças renais que precisam fazer hemodiálise no Hospital das Clínicas, em Rio Branco. Ela defendeu uma parceria entre as prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia com a Sesacre no sentido de garantir o transporte desses pacientes para Rio Branco, com qualidade e conforto.

“Promovemos algumas reuniões a respeito do transporte daquelas pessoas que precisam fazer hemodiálise na capital. Eu fiz uma reunião com todas as pessoas que fazem esse trajeto. Conheci a dificuldade deles de perto. De todas as doenças crônicas, a renal realmente deixa o paciente debilitado. A estrada não oferece as condições necessárias, sem contar que quando chega na Fundação passa por todo um procedimento. A gente fez algumas conversas para que tenhamos um transporte que ofereça um conforto maior. Há uns 10 a 15 dias atrás foi interrompido esse serviço, a gente foi procurada pelos prefeitos para intermediar isso. Sabemos das dificuldades do Estado, mas a saúde desses pacientes não pode ser prejudicada nesse sentido. Fizemos essa interlocução com o secretário de Saúde porque se trata de um atendimento de média complexidade e isso é responsabilidade do Estado, ele precisa disponibilizar um transporte. E nesse sentido, quero registrar a nossa satisfação. Dentro dos próximos dias a gente deve ter esse transporte efetivado ali na região para atender os pacientes que precisam desse atendimento de hemodiálise. Já temos a sinalização da Sesacre para que essa parceria seja firmada com as prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia”, argumenta.

A deputada petista também comentou uma agenda cumprida na Reserva Extrativista Chico Mendes, juntamente com o superintendente do Incra no Acre, Eduardo Ribeiro. Na oportunidade, foram anunciados R$ 800 mil para atender as demandas da comunidade, representada pela Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes (Amopreb).

Finalizando, ela pediu ao Deracre que promova a recuperação da ponte que liga Epitaciolândia a Brasileia. Leila frisou que a travessia oferece riscos à população e pediu uma ação imediata na estrutura da construção. ” Já trouxemos essa demanda a esta casa. Já oficializamos nesta Assembleia por meio de um documento para que o governo do Estado tome as providências e recupere aquela ponte, que tem apresentado problemas na sua estrutura. Eu já fui procurada, fui cobrada por pessoas que passam ali diariamente. E nós já fizemos a reivindicação. Tem situações que não podem ser retardadas”, compreende a deputada.

José Pinheiro

Agência Aleac

