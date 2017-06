Deputada Leila Galvão destaca realização do Projeto Viver Ciência em Brasileia

A deputada Leila Galvão (PT) ressaltou durante a sessão desta terça-feira (30) a realização da primeira edição do Projeto Viver Ciência na região do Alto Acre. A parlamentar parabenizou o secretário de Educação, Marco Brandão, pela iniciativa e frisou que o projeto visa estimular os jovens no desenvolvimento de tecnologias e o despertar pelas inovações científicas.

“Eu quero parabenizar o Projeto Viver Ciência, é um projeto idealizado pelo governo do Estado e executado pela Secretaria de Estado de Educação. É uma oportunidade única na vida das pessoas. Houve uma procura muito grande. Foi um dia e meio de apresentação. Fico feliz nesse sentido porque o projeto tinha sido exposto em Rio Branco e começa a chegar ao interior. Tenho certeza que a Educação tem essa meta: provocar esse estímulo para ampliar a pesquisa e entender tudo que está no nosso ambiente. Quero parabenizar o professor Marco Brandão por ter levado esse projeto para o interior”, frisou.

Continuando no tema educação, a deputada petista pediu a instalação de um núcleo do Centro de Línguas para atender os municípios do Alto Acre. “Quero fazer uma indicação à Secretaria de Educação para que a região do Alto Acre tenha um Centro de Educação em Línguas, que é fantástico. Acredito que até outros parlamentares já tenham feito essa solicitação, para que não só atenda aos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, mas Xapuri também. A Escola Getúlio Vargas recebeu a melhor nota do Ideb e por isso fazemos esse pedido para que esses estudantes possam aprender uma outra língua. Gostaria que essa indicação fosse encaminhada à Secretaria de Educação. Já foi firmado um compromisso com os municípios para que esse centro fosse implantado”, reforçou.

Leila Galvão apresentou mais duas indicações, ambas destinadas ao Deracre. A primeira solicita a recuperação da Estrada da Borracha, que liga a cidade de Xapuri ao entroncamento da BR-317. São 12 quilômetros de rodovia. A segunda pede a recuperação do Ramal do 13, que dá acesso a diversas cadeias produtivas instaladas ali, uma delas é a do frango.

Na Explicação Pessoal, Leila Galvão reclamou da qualidade dos serviços prestados pela operadora Vivo. Disse que o sentimento é de indignação. Ela citou que em Brasileia os usuários da operadora estão há 24 horas sem o sinal de telefonia móvel. A parlamentar acreana pediu o encaminhamento de expediente à direção da Vivo no Acre para que solucione o problema em caráter de urgência.

Finalizando, Leila Galvão mencionou os investimentos do governo do Estado na aquisição de novas ambulâncias para atender o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outra ação governamental destacada pela deputada foi o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Plano Agrícola, que juntos fortalecerão a agricultura familiar no Acre.

“Gostaria de mencionar e reconhecer, sobretudo, o esforço que o governo tem feito por meio da Secretaria de Saúde, com a aquisição de ambulâncias.

Sabemos da necessidade desse serviço. Quando o Estado disponibiliza um recurso para a compra dessas ambulâncias ficamos felizes. A gente é muito cobrada como representante da região. A demanda é muito grande. Eu gostaria de agradecer o esforço que o governador Tião Viana tem feito nesse setor. Sabemos do compromisso que ele tem enquanto governador. Essas ambulâncias que serão destinadas ao interior darão condições melhores e mais humanizadas. Por fim, reconhecer o investimento na área de produção. A gente acompanhou no último final de semana o lançamento do Plano Agrícola e do PAA. São R$ 60 milhões só para a agricultura familiar, sabemos que vai fortalecer diversas cadeias produtivas. E nesse sentido, precisamos comemorar. A gente vê um movimento diferenciado dentro dos municípios com essas ações “, enfatiza.

José Pinheiro

Agência Aleac

Comentários