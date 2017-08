Deputada Leila Galvão parabeniza governo e atletas pelo desempenho nos Jogos Escolares

Nesta terça-feira (29), a deputada Leila Galvão (PT) parabenizou a equipe de handebol do município de Brasileia que se consagrou campeã nos Jogos Escolares 2017 e poderá representar o Acre na competição nacional que acontece em Curitiba (PR). Leila agradeceu o apoio do governador Tião Viana (PT) para a realização dos jogos.

“Gostaria de manifestar meu contentamento com o evento realizado através da Secretaria de Educação e Esporte, que estimula a juventude, que são os Jogos Escolares, que tiveram o apoio incondicional do governo e que aconteceu em todas as regionais. A equipe de handebol de Brasileia se sagrou vitoriosa. Quero parabenizar o Sebastião, conhecido como Cabelo. Há mais de 20 anos que ele trabalha com essa modalidade e sempre com essa motivação. Fica registrado os nossos parabéns aos nossos jovens também, que têm uma paixão pelo esporte, sobretudo o handebol”, disse Leila Galvão.

A deputada acreana aproveitou o tempo regimental também para apresentar uma indicação solicitando à Defensoria Pública que aloque defensores para atuar na região do Vale do Alto Acre. Ela frisou que manteve conversa com o deputado Léo de Brito na busca de apoio, assim como com os prefeitos dos municípios da regional. Leila argumentou que é latente a necessidade de uma pessoa dotada de conhecimentos jurídicos para atender os mais carentes e frisou que fará uma conversa pessoalmente com a defensora-geral, Roberta Caminha, para analisar a possibilidade.

“Aproveitar para apresentar uma reivindicação. A gente tem recebido algumas cobranças da comunidade. Andando por Assis Brasil, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia, fomos provocados no sentido de buscar junto à Defensoria Pública do Estado para que pudéssemos atender essa necessidade, tendo em vista que alguns municípios do Acre não dispõem de defensores públicos. E a gente gostaria de fazer esse pedido para a doutora Roberta Caminha, pois sabemos da origem dela, pessoa que veio do interior também. O interior sempre é mais penalizado em todas as circunstâncias e precisa desse olhar diferenciado. As pessoas precisam de uma pessoa que tenha um conteúdo jurídico. Fica essa nossa indicação”, salienta.

Leila Galvão destacou no final de sua fala as atividades desenvolvidas por ela e a prefeita Fernanda Hassem em comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes. Ela pontuou que o trabalho realizado em sua gestão, enquanto foi prefeita de Brasileia, ainda está rendendo frutos e citou como exemplo a implantação das escolas rurais. “O trabalho feito há quatro anos atrás continua preservado. Sabemos das dificuldades econômicas, mas quando há o cuidado de ser fazer muito com pouco aí tem tudo para administração dar certo e é isso que a prefeita Fernanda Hassem tem feito também”, finaliza.

José Pinheiro

Agência Aleac

