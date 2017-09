Deputada Leila Galvão pede ao Deracre recuperação do Ramal do 59, no Alto Acre

A deputada Leila Galvão (PT) falou sobre uma agenda cumprida junto ao Deracre na manhã de quarta-feira (20). A agenda foi acompanhada por vereadores, sindicalistas e representantes da Prefeitura de Brasileia. Ela citou em discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que apresentou ao diretor da autarquia, Cristovam Pontes, a necessidade da recuperação do Ramal do 59, na região do Alto Acre.

“Gostaria rapidamente de falar de uma reunião da qual participamos agora de manhã. Recebemos lideranças, sindicalistas, vereadores e representantes da Prefeitura de Brasileia e participamos de uma audiência no Deracre onde apresentamos algumas demandas. O nosso tema maior sempre será a produção rural e a recuperação de ramais. Quero registrar a atenção que recebemos do Cristovam e sua equipe para a compreensão e entendimento daquilo que o governo pode ajudar. O tema mais abordado foi o Ramal do 59, um compromisso firmado pelo governo do Estado. Sabemos a quantidade de moradores que ali residem. Precisamos unir forças para que o governo do Estado e a prefeitura recuperem o Ramal do 59”, pontua.

José Pinheiro

Agência Aleac

