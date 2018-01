Deputado acreano que denunciou Lula por tríplex comemora condenação de 12 anos de prisão

O deputado federal Wherles Rocha (PSDB), autor da primeira denúncia contra o ex-presidente Lula em relação ao tríplex do Guarujá, comemorou na tarde desta quarta-feira (24) a condenação do ex-presidente no julgamento perante o Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF4).

Rocha afirmou que o fato do TRF-4 manter a sentença imposta a Lula pelo juiz federal Sérgio Moro é prova de que a Justiça existe e que o Brasil tem jeito.

O parlamentar tucano, que acompanhou a votação direto da sede do PSDB em Rio Branco, afirmou que ver Lula ser condenado é ter certeza de que o Brasil está vivendo uma profunda mudança.

“O povo brasileiro voltou a acreditar na Justiça. Hoje o povo do Brasil viu que a Justiça funciona para todos. Nós já tínhamos vistos ex-governadores, deputados serem condenados e presos, agora vemos Lula ser condenado em segunda instância e que certamente será preso também. É motivo para comemorar por saber que corruptos não ficarão impunes”, diz.

Rocha lembrou que a primeira denúncia foi feita por ele em 2015 com base em informações de veículos de imprensa e do inquérito envolvendo a falência da Bancoop.

“Todos nós somos fiscais e devemos constantemente averiguar o que se passa com o bem público. É importante que se diga que a Lava Jato que condenou um ex-presidente da República ela faz o seu papel, mas a mudança do Brasil só vai ser possível se o eleitor se conscientizar que o voto dele vale mais que um litro de gasolina e uns trocados, o voto dele vale o futuro do pais”, diz.

