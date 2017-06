Deputado afirma que carros roubados passam pela fronteira sem nenhuma fiscalização

Nesta terça-feira (13), o deputado Heitor Júnior (PDT) pediu mais rigor por parte das forças de Segurança Pública do Acre no combate à criminalidade. Ele frisou que os números divulgados não condizem com a realidade vivenciada pelos acreanos. De acordo com ele, o sentimento de impunidade é latente.

“Venho falar sobre Segurança Pública. Infelizmente temos números que não condizem com a realidade atual da Segurança Pública do meu Estado. Quero fazer um apelo ao comandante da Polícia Militar para que continue com as abordagens nas rodovias. O pai de um assessor meu foi amordaçado e espancado e levaram a caminhonete dele. A marginalidade tomou conta da cidade, todos os bairros são afetados com a onda de violência das facções”, disse ele.

Heitor Júnior argumentou que enquanto esteve presidindo a Comissão de Segurança Pública da Aleac, sugeriu à Secretaria de Estado de Segurança Pública que determinasse abordagem em todos os veículos que se dirigiam à fronteira. Entretanto, segundo ele, o pedido não foi atendido. “Temos gravações mostrando que o carro foi levado para Trindade, na Bolívia, e a Polícia Civil e Militar ainda não fizeram nada. Cansei de falar o ano inteiro que independente de quem seja a pessoa teriam que parar todos os carros que seguem para a fronteira. Por que os carros passam sem nenhuma fiscalização na fronteira? Se tivermos isso não haveria esse comércio de carros. Já que no trecho de Plácido tem uma barreira, parem todos os carros. Se não tiver no nome do proprietário tem que investigar. Quantas pessoas vão morrer por conta da violência? Sinceramente, independente de ser da base do governo, eu tenho preocupação com a segurança da população. Senhor governador Tião Viana, o senhor é o comandante deste Estado, isso aqui não é um desabafo, não. Isso aqui é o medo da nossa população. Diariamente estamos enterrando os nossos jovens por conta dessas facções”, lamentou o deputado pedetista.

José Pinheiro

Agência Aleac

